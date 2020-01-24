2020 Askerlik yeri sorgulama işlemi erişime açıldı! Askerlik yeri sorgulama ekranı

Askerlik yerleri Edevlet üzerinden açıklandı.Askere gidecek olan binlerce kişi merakla askerlik yeri sorgulama ekranı ile gideceği yeri öğrenmeye çalışıyor. Askere gidecek olanlar E-Devlet üzerinden sonuç sorgulama işlemlerini yapabilecek. İşte askerlik yeri sorgulama ekranı...

Askerlik yerleri edevlet üzerinden açıklandı. 2000/1 askerlik yerleri, şubat celbi ve 2020 bedelli askerlik yerleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, ocak, şubat ve mart aylarında silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erler ile bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek. İşte askerlik yeriş sorgulama ekranı...

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik 2020 yılı bedelinin 30 Haziran'a kadar 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücretinin 5 bin 261 avro olarak belirlendiği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce, 2020 bedelli ve dövizle askerlik başvuru duyurusu yayımlandı.

Buna göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek yükümlülerin, 31 Aralık saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru, yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirlenen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içinde ödenmesini içeriyor. Yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "askerliğe elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekecek.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.