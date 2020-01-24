AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgulama...

Açıköğretim Sınavı'na katılan binlerce öğrenci merakla AÖF sınav sonuçlarını merak ediyor. AÖF sınav sonuçları açıklandı. İşte AÖF sınav sonuç sorgulama....

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları açıklandı. 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşen sınav sonrası öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. AÖF resmi sitesi üzerinden sınav sonuçlarını açıkladı. İşte AÖF sınav sonucu sorgulama

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AÖF SINAV SORULARINA NASIL ULAŞILIR?

Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sistemi üzerinden erişilebiliyor. "https://ekampus.anadolu.edu.tr" adresinden TCKN ve şifre ile oturum açarak dersler üzerinden çıkmış sınav soruları ve cevapları görülebiliyor.

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.