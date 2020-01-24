Aydın'da feci ölüm!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, evli ve iki çocuk babası Erdoğan Karakuş (48), evinde sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında yaşamını yitirdi. Mahalle muhtarı Erol Karakuş, Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. Erol Karakuş, "Büyükşehir Belediye birçok köye yangın deposu gönderdi, biz de iki defa müracaat ettik ama vermediler, şayet yangın deposu gelmiş olsaydı, itfaiyeden önce biz yangına müdahale ederdik. Belki de can kaybı yaşanmazdı" dedi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kahvederesi Mahallesi'ndeki üç katlı binada çıktı. İddiaya göre, Karakuş ailesinin evinde sobadan çıkan yangında, alevler kısa sürede binanın tamamını sardı. Yangını görenler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN