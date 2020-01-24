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'de birlikte yaşadığı kadını tüfekle öldürdü! 'Kazayla' dedi

Çanakkale'de birlikte yaşadığı kadını tüfekle öldürdü! 'Kazayla' dedi

24.01.2020, 09:08

'nin Bayramiç ilesinde evli olan Nuri E.(32), imam nikahlı 'i (26) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Nuri E., ilk ifadesinde, sabah ava gitmek için tüfeğini kontrol ederken kazayla ateş aldığını ileri sürdü.

Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki Tepecik Sokak'ta meydana geldi. Akpınar köyünde oturan evli ve 2 çocuk babası Nuri E., iddiaya göre imam nikahlı 'in ilçe merkezindeki evine geldi. Nuri E.'nin av tüfeği ile vurduğu Şerife Beceren, komşuların silah sesini duyarak ihbarda bulunması üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Beceren, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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