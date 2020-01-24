Coronavirüs'te biyolojik saldırı şüphesi!

Çin’in Wuhan eyaletinde son 3 günde 17 kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs hızla yayılıyor. Tüm dünyayı alarma geçiren ölümcül virüsün biyolojik savaş çerçevesinde ortaya çıkarılmış olabileceği iddia ediliyor. Bu olasılığı değerlendiren uzmanlar ise virüsün emperyalist güçler tarafından yeni bir savaş taktiği olarak kullanılabileceğini savunuyor

ÇİN'DE geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarma geçiren Coronavirüs dünya gündeminin en önemli maddelerinden biri haline gelirken, virüsün bir biyolojik savaş çerçevesinde ortaya çıkarıldığı iddia ve yorumları da beraberinde geldi. Yeni Asır'a yaşanan son gelişmeleri değerlendiren güvenlik uzmanları bu ihtimali güçlendirecek açıklamalarda bulundu. GEÇTIĞIMIZ günlerde Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve şu ana kadar 17 kişinin ölümüne neden olan coronavirüs, dünyada panik havası yarattı. Virüsün ABD'ye ulaştığı kaydedilirken, Avrupa Birliği kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin'de ortaya çıkan yeni tip coronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye yükseltti. Üst solunum yolu enfeksiyonu ile benzer belirtiler gösteren virüsün Çin'deki yarasa tüketiminden kaynaklı olarak ortaya çıktığı düşünülse de, strateji uzmanları virüsün Çin'e karşı gerçekleştirilen 'biyolojik bir saldırı' olabileceği iddiasını gündemi getirdi.



BÖYLE BİR İHTİMAL VAR

KONU hakkında Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Terör Uzmanı ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Çin'in açıklaması yarasa tüketiminden kaynaklandığı şüphesi üzerine yoğunlaşıyor lakin daha önce dünyada SARS, H1N1 ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi bir çok hastalığın biyolojik savaş kapsamında laboratuvarlarda üretildiği ortaya çıktı. Bu virüs de laboratuvar ortamında üretilmiştir. Yarasadan kaynaklı diyorlar ama Çin'de insanlar ilk defa yarasa yemiyor. Asırlardır o topraklarda tüketiliyor. Şüphe verici bir durum. Ben kesinlikle emperyalist güçlerin Çin ile arasında meydana gelen psikolojik, soğuk ve yeni nesil sıcak savaşın ardından şimdi de biyolojik bir savaş ortaya çıktığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





NORMAL BİR VİRÜS OLAMAZ

EMEKLİ subay, Güvenlik ve Strateji Uzmanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan ise, "Dünyada büyük bir liderlik savaşı var. Bu savaşta ülkeler silah dışında her şeyi kullanıyorlar. ABD, Çin'i durdurmak için bugüne kadar yaşanan ticaret savaşlarını yavaşlatmaya çalışmaktadır. Biyolojik savaşa hazırlık için ülkelerin hepsinin laboratuvarları, birimleri var. İnsanların gen haritalarını çıkarıp, kan örneklerini topluyorlar. Sadece bir ülkenin insanlarını etkileyecek virüs yaratma çabaları dahi var. Çin, ABD'nin tahtını sallayan ülke. Bu nedenle ABD, Çin'de aniden ortaya çıkan bu virüsten sorumlu olabilir. ABD'nin, Çin'i durdurmak için sadece ekonomik değil biyolojik savaşı da kullandığını düşünüyorum. Çünkü bu virüs normal bir virüs olamaz" dedi.



'TÜRKİYE İÇİN RİSK YOK'

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs ile ilgili olarak vatandaşlara tedirgin olmamaları çağrısı yaptı. Koca, "Tüm tedbirlerin alındığını, şu an Türkiye için herhangi bir riskin olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.



TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Türkiye'de şu anda riskli bir hasta olmadığının altını çizen Koca, "Wuhan kentinden bizim hava şirketlerimizin seferi yok. Ama Çin hava yollarının haftada 3 defa seferi var. Ama bizim hudut güvenliğimizin ilk günden itibaren özel bir gayreti var. Özellikle havaalanında denetleme merkezimiz var, karantina odalarımız var. DSÖ termal kamerayı şu anda Türkiye için önermiyor. Ama bu anlamda bütün hazırlıkları yaptık" dedi.



WUHAN SEFERLERİ DURDURULDU

SAĞLIK Bakanlığı, Çin'e ait havayolu şirketi ile yapılan Wuhan-İstanbul seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararını aldı.



THY'NİN ÇİNLİ YOLCUSUNDA VİRÜSE RASTLANMADI

TÜRK Hava Yolları'nın İstanbul-Bogota-Panama seferini yapan uçaktaki Çin uyruklu yolcuya şüphe üzerine sağlık taraması yapıldı, taramada coronavirüs bulgusu çıkmadı.



AVRUPA'YA DA SIÇRADI

ÇİN'DE ortaya çıkan ve 17 kişinin ölümüne neden olan coronavirüs Suudi Arabistan, Vietnam ve İngiltere'ye de sıçradı. Ölümcül virüs daha önce, Hong Kong, Makao, ABD, Japonya, Güney Kore ve Singapur'da görülmüştü.

MERT ALPDÜNDAR