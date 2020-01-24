EKPSS başvurusu nasıl yapılır? Kılavuzu yayımlandı! EKPSS sınavı ne zaman?

ÖSYM 2020 EKPSS başvuru kılavuzunu yayımladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları 24 Ocak - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak. Peki ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKPSS 2020 başvurusu nasıl yapılır? 2020 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte EKPSS ile ilgili tüm detaylar...

2020 EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvurular 24 Ocak ila 12 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak. EKPSS 2020 başvuruları, ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 sınav takvimine göre 24 Ocak 2020 tarihi itibariyle başladı. Adaylar Google üzerinden ''EKPSS başvurusu ne zaman?'' diye soruyordu, cevap geldi. 2020-EKPSS başvuruları ise, ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden gerçekleşecek.

ÖSYM'DEN YAPILAN DUYURU

2020 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS), 26 Nisan 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 24 Ocak - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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İNTERNET EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgileri ile EKPSS/KURA için gereken engel durumuna ilişkin ilgilerinde değişiklik bulunmayanlar,başvurularını,ÖSYM'nin http://www.ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak yapabileceklerdir.

Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adayların önceki yıllarda yapılan 2012-ÖMSSve/veya 2014/2016/2018EKPSS için bildirdikleri engel bilgileri (hem ÖMSS'ye hem de EKPSS'ye başvuran adayların en son bildirdikleri engel grubu bilgileri) başvuru ekranında yer alacaktır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr)T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav/kura başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59'da sona erecektir.

BAŞVURU HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

2020-EKPSS sınavı başvurularının tamamlanmasının ardından, 26 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. 2020-EKPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek.

2020 EKPSS KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 EKPSS Kura başvuruları 28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak ve 12 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.