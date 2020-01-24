Güzelim Akyaka artık çöpyaka

MUĞLA'NIN Ula ilçesine bağlı tatil cenneti Akyaka'nın, yaz sezonunun ardından kaderine terk edilmesine vatandaşlar isyan etti. Tüm sahilin bakımsızlık ve biriken çöpler yüzünden mezbelelik haline geldiğini dile getiren vatandaşlar, belediye yetkililerini göreve davet etti.

MUĞLA'NIN Ula ilçesine bağlı tatil cenneti Akyaka'nın, yaz sezonunun ardından kaderine terk edilmesine vatandaşlar isyan etti. Tüm sahilin bakımsızlık ve biriken çöpler yüzünden mezbelelik haline geldiğini dile getiren vatandaşlar, belediye yetkililerini göreve davet etti.



SAHİL MEZBELELİK

Akyaka'da yerli ve yabancı turisti ağırlayan işletmelerin kışın kapandığını, geride ise sahilde sağa sola savrulmuş işyerlerine ait malzemeler, kırık şezlonglar ve tatilcilerin bıraktığı çöpler kaldığını vurgulayan Akyaka sakinleri, "Akyaka sahipsiz mi? Resmen tatil cennetimiz Akyaka çöpyakaya döndü" dedi. Gözde tatil beldelerinden Akyaka'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Yaz sezonunda adım atacak yer bulunmayan, yerli ve yabancı birçok turistin akın ettiği Akyaka hayalet şehre döndü. Gökova Körfezi manzaralı sahilde, kimse sahip çıkmadığı için ortaya çıkan manzaranın kendilerini üzdüğünü belirten vatandaşlar, "Sahil yakınındaki işletmelerin kapalı olması yüzünden şezlonglar sağa sola savrulmuş, kumsal çöplerle dolu ve alkol alan bazı kişilerin meskeni haline gelmiş durumda. Bu kişilerin arkalarında bıraktıkları çöpler de toplanmıyor" dedi.



YETKİLİLER GÖREVE

Çöplerin ve işyerlerine ait malzemelerin yarattığı görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmasını isteyen belde sakinleri, "Akyaka'mızı 'çöpyaka' olmaktan kurtarmak için belediye yetkililerinin gerekeni yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.





GIDA ÇARŞISI'NDA PİS KOKUYA İSYAN

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bulunan Gıda Çarşısı'nda, sokak ortasında yıkanan sucukların pis kokusu esnafı bıktırdı. Aydınlı esnaf, Gıda ve Paketleme Çarşısı'nın ilgisizliğinden ve pisliğinden şikayet ediyor. Sakatat ve sucuk imalatçılarının sokağa akıttığı kanlı suların pisliğinden ve kokusundan geçilmediğini söyleyen çarşı esnafı, "Sakatatçılar sucukları sokakta yıkıyor ve yollardan pis, kanlı sular akıyor. Hem insan ve çevre sağlığı açısından hem de görüntü kirliliği açısından çok kötü bir manzarayla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, "Pis kokunun yanı sıra, bu suları içen sokak ve kümes hayvanlarının da hastalıkların yayılmasına neden olmasından korkuyoruz. Yetkililere şikayet ettik ancak bir sonuç alamadık. Salgın hastalıklar yaşanmadan gereken önlemlerin alınmasını ve yaptırımların uygulanmasını istiyoruz" diye konuştu. KAZIM YÖRÜKCE





ÇAMURLU YOLDAN KURTULMAK İSTİYORUZ

AYDIN'IN turizm merkezi Kuşadası'nda bakımsız ve bozuk yollar, kışın yağmurlarla birlikte çamur deryasına dönüşüyor. Vatandaşlar ise bu çamur deryası yollarda yürümekte güçlük yaşıyor. Yolun halinden dolayı mağdur olduklarını kaydeden vatandaşlar, yolların asfaltlanması için yetkilileri göreve davet etti.



VATANDAŞLAR, "Egem Tur Sitesi'nin bulunduğu yolun belli bir kısmında çökme var. Çökmenin bulunduğu bölümde toprak olan yol, yağmur yağdığında balçığa dönüşüyor. Çamur deryasından dolayı yolu kullanmakta sıkıntı yaşıyoruz. Araçlarımızla yoldan geçerken çamura saplanma korkusu yaşıyoruz. Çamurlu yollardan kurtulmak istiyoruz. Yetkilileri işlerini yapmaya davet ediyoruz" dedi. MEHMET KAVAS

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