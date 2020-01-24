Korona virüsü nedir? Korona virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Korona virüsü nedir? Korona virüsü belirtileri neledir, nasıl bulaşır? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs dünyaya yayılırken vatandaşlar da tedirgin. Peki korona virüsü nedir nasıl bulaşır? Korona virüsü öldürücü mü? İşte detaylar...

Çin'de ortaya çıkan ve sonrasında diğer ülkelere de yayılmaya başlayan korona virüsü ile ilgili vatandaşların araştırması devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölüm haberlerinin de beraberinde geldiği korona virüsüne dair detaylar merak ediliyor. Peki, korona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Korona virüsü nasıl bulaşır? İşte merak edilenler...

KORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Korona virüsler, insanların genellikle bir anda karşı karşıya kaldığı virüs çeşididir. İnsan korona virüsleri genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Korona virüslerin alfa, beta ve gama olarak bilinen üç alt grubu vardır; ayrıca delta korona virüsleri denilen dördüncü yeni bir grup da bulunuyor, bu da SARS-CoV. İnsan korona virüsleri ilk olarak 1960'ların ortasında tespit edildi ve şu ana kadar Suudi Arabistan, Güney Kore, Çin, Katar ve Ürdün'de görüldü.

KORONA VİRÜS BELİRTİLERİ

Çoğunlukla üst solunum yolu hastalıkları ile kendini gösterir. Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş diğer belirtileri arasındadır. Bu virüsler bazen zatürre gibi alt solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Bu durum, kalp-akciğer hastalığı, bağışıklık sistemleri yetersizliği bulunan hastalarda veya yaşlılarda daha sık görülür. Klinik belirtiler hafif olduğundan laboratuvar testleri genellikle kullanılmaz. Ancak gerektiğinde serolojik tetkikler ve polimeraz zincir reaksiyonu gibi laboratuvar testleri kullanılabilir. Kedilerde veya hayvanlarda görülen koronavirüs insanlara bulaşmaz.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Çin ziyaretinin ardından hastalanan ve Washington'da tedavi altına alınan kişinin, Vuhan'da görülen koronavirüsünün aynısını taşıdığı belirtildi. Durumu ağır olduğu ifade edilen kişinin kimliği açıklanmadı.

Yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında şimdiye kadar 6 kişi hayatını kaybetti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüsün dün 77 kişide teşhis edildiğini, ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını bildirmişti.

Yeni vakaların 72'sinin Hubey eyaletinde, 2'sinin Şanghay'da, 3'ünün de Pekin'de görüldüğü belirtilmişti.

Virüs, Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayacak Çin Yeni Yılı (Bahar Bayramı) dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi açısından da risk oluşturuyor.