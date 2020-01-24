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'da yakalanmıştı! 'ın evini de soymuş!

Kütahya'da yakalanmıştı! Peruklu hırsız Hülya Avşar'ın evini de soymuş!

24.01.2020, 16:50

ve bir çok ilde kendini inşaat ustası, elektrikçi ve asansör tamircisi gibi tanıtarak girdiği çok sayıda evde hırsızlık yaptığı iddia 52 yaşındaki Zelkif B.'nin 2018 yılında sanatçı 'ın 'in Ayvalık ilçesindeki evini de soyduğunu ortaya çıktı.

Önceki gün polisi tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zelkif B.'nin, 9 Temmuz 2018 günü 'ın, Ayvalık'daki evininin yatak odasında bin 500 TL çaldı belirtildi.

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