Kütahya'da yakalanmıştı! Peruklu hırsız Hülya Avşar'ın evini de soymuş!

Kütahya ve bir çok ilde kendini inşaat ustası, elektrikçi ve asansör tamircisi gibi tanıtarak girdiği çok sayıda evde hırsızlık yaptığı iddia 52 yaşındaki Zelkif B.'nin 2018 yılında sanatçı Hülya Avşar'ın Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evini de soyduğunu ortaya çıktı.

Önceki gün Kütahya polisi tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zelkif B.'nin, 9 Temmuz 2018 günü Hülya Avşar'ın, Ayvalık'daki evininin yatak odasında bin 500 TL çaldı belirtildi.