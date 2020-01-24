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'den kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Cuma ...

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak Cuma hava durumu...

24.01.2020, 09:13 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020,10:12

Bugün hava nasıl olacak? 'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, ve çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; , Artvin, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İşte Cuma raporu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.

EDİRNE °C, 8°C

Az bulutlu, gece saatlerinde puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Az bulutlu, gece saatlerinde puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

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