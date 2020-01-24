Minikler eğlendi engelliler sevindi

Türkiye Engelliler Federasyonu Farkındalık Tiyatrosu’nun İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde sahnelediği ‘Heidi’ adlı oyuna minikler büyük ilgi gösterirken, elde edilen gelirle engelli vatandaşlara akülü araç alındı

SİVİL TOPLUM KÖŞESİ- TOLGA TEKİN

Türkiye Engelliler Federasyonu Farkındalık Tiyatrosu tarafından İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen 'Heidi' adlı oyundan elde edilen gelir engellilere bağışlandı. Engelli vatandaşlara akülü araç verildi. Tüm Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Gültekin, amaçlarının daha çok engelliye ulaşmak ve sorunlarını çözmek olduğunu dile getirdi. Gültekin, tiyatro biletlerinin satılmasına büyük destek sağlayan Şanlıurfa Federasyonu Yönetimi'ne ve etkinliğin sunuculuğunu yapan Sanatçı Mikrop Hikmet'e teşekkür ederek plaket verdi.



EMPATİ KURMAK ÖNEMLİ

Federasyon olarak tiyatro etkinlikleri sayesinde küçük yaştaki çocukları ve öğrencileri engellilerle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Ahmet Gültekin, "Çocuklarımızın küçük yaşta empati kurmalarını sağlıyoruz. Büyüdükleri zaman engellilerle ilgili farkındalık sahibi olsunlar. Sadece engellilere acımak değil onların önündeki engelleri kaldırmak için çalışsınlar" dedi.





GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

İzmir'den başlayarak tüm ülke genelinde bu tür tiyatro gösterileri ve etkinliklerini düzenleyerek yüzbinlerce çocuğa ulaştıklarını belirten Gültekin, "Bu etkinliklerimiz ve oyunlarımız federasyon bünyesindeki gençlerimizden oluşuyor. Çeşitli oyunlarımızı okullarda kültür ve sanat merkezlerinde sergiliyoruz. Elde edilen gelirle tamamen engelli kardeşlerimize akülü araç alıyoruz. Amacımız daha çok çocuğu bilinçlendirmek ve engellilerin sorunlarına çözüm getirmek" dedi. Engellilere akülü araçların teslim edildiği etkinlik özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. Etkinliğe ayrıca İzmir Konfederasyonu Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ve Yardımcısı Ertan Çevik, İzmir Kent Federasyonu Genel Başkanı Turgay Yokuş, Anadolu Birliği Genel Başkanı Koçali Al, Şanlıurfa Federasyonu Genel Başkanı Kemal Dağtekin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.