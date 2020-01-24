Stres için verilen ilaç hastanelik etti

Antalya'da sağlık meslek lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Mina Kara’nın, sınav stresini yenmek için gittiği hastanede verilen ilacı içince vücudunda yanıklar oluştu.

ANTALYA'DA sağlık meslek lisesi öğrencisi Hikmet Mina Kara'nın (17), sınav stresini yenmek için gittiği hastanede verilen ilacın yan etkisiyle vücudunda yanıklar ile morluklar oluştu. Görme yetisini de kaybeden Hikmet Mina, yoğun bakımda tedaviye alınırken, anne Burcu Sargın (39), hastane ile doktoru Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı