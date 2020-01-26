  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Bodrum'da servis minibüsü takla attı: 11 işçi yaralı

'da servis minibüsü takla attı: 11 işçi yaralı

Bodrum'da servis minibüsü takla attı: 11 işçi yaralı

26.01.2020, 15:45

'nın ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atan servis minibüsündeki 11 işçi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Milas'tan Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki otele temizlik işçilerini taşıyan Mehmet K. yönetimindeki 48 S 3582 plakalı servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada minibüsteki işçilerden Dilek Artok, Fatma Çiftçi, Duygu Yalçın, Zemreta Arpacı, Derya Erdoğan, Tevrat Erdoğan, Sevda Çelik, Ali Can Duraner, Emrah Bülbül, Aycan Arpacı ve Semanur Çelik yaralandı. Servis minibüsü şoförü Mehmet K. ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 11 yaralıyı ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi ve yakındaki özel hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Bodrum Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücü Mehmet K.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum'da servis minibüsü takla attı: 11 işçi yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN