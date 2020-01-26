Mustafa bebeğin ailesi donör arıyor

AYDINLI Akdam ailesi, 11 aylık bebekleri Mustafa Akdam'a karaciğer nakli için kendileriyle irtibata geçecek donör arıyor. Çine ilçesinde yaşayan avukat Osman Akdam ile eşi Saliha Akdam çiftinin 2 çocuğundan Mustafa Akdam'a, halsizlik şikayetiyle götürüldüğü Aydın Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Tedavisi için İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen minik Mustafa'nın karaciğer nakli olması gerektiğine karar verildi. Anne Saliha Akdam, oğlunun sağlığına kavuşması için donör aradıklarını belirterek, "Oğlum için zaman daralıyor. Kan bağışında bulunmak isteyenlerin 0534 795 62 49 ve 0543 459 66 39 numaralara ulaşmasını rica ediyorum" diye konuştu.

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