Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemiye boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları botla eşlik etti.
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 375 borda numaralı "Dmitry Rogachev" isimli askeri gemi, Ege Denizi'ne doğru ilerledi.
Gemiye boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları botla eşlik etti.
AA
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