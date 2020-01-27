Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MSB ve E-Devlet ile bedelli askerlik yeri öğrenme ekranı

Beklenen askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? Askerlik yeri sorgulama e Devlet giriş ekranı üzerinden erişime açıldı. Celp bilgileri yanı sıra sevk tarihi ve sınıflandırılmış yükümlü durumu da kesinleşti. 2020 yılı bedelli askerlik yerleri de aynı duyuru neticesinde açıklandı. Peki, 2000/1 tertip uzun dönem yedek subay, astsubay ve er yükümlüleri ve bedelli askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar...

MSB'nin son dakika duyurusuna göre, merakla beklenilen 2020 askerlik yerleri açıklandı. Bilindiği üzere, Şubat celbi askerlik yerleri ile beraber 2000/1 tertip olarak da adlandırılan ve vatani görevini yerine getirmeyi bekleyen binlerce yedek subay, astsubay ve er adayı genç silah altına alınacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bugün yapılan açıklamayı bekleyen 2000/1 tertipler ile yedek subay, astsubay ve er adayları, acemi birliklerinin nereye çıkacağı ile sevk tarihi bilgilerini merak ediyordu. MSB yapılan son dakika duyurusuna göre, er sınıflandırma sonuçları resmen E Devlet üzerinden erişime açıldı. Durum böyle olunca, askerlik yerleri öğrenme ve sorgulama için E Devlet giriş ekranındaki yoğunluk da en üst seviyeye ulaştı.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Öte yandan, merak edilen bir diğer konu durumunda olan 2020 bedelli askerlik yerleri de belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın ilgili duyurusunun ardından E Devlet giriş ve ASAL sorgulama sayfası üzerinden sevk yerleri ve tarihi öğrenme işlemleri de yoğunluk kazandı.

2000/1 ASKERLİK YERİ SORGULAMA E DEVLET

Haberimizden, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bilgileri ve E Devlet ve ASAL sayfası ile Şubat celbi ve bedelli askerlik yeri sorgulama hakkında son durumu öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, ocak, şubat ve mart aylarında silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erler ile bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

ER SINIFLANDIRMA SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Seçim ve sınıflandırma sonucunda; yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.