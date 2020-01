Çocuklarınız bu hareketleri yapıyorsa dikkat

Dünya Danışmanlık Merkezi Kurucusu uzman klinik psikolog Fundem Ece Kaykaç, çocuklarda görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hakkında bilgi verdi. Kaykaç, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) bir beyin hastalığı olduğunu söyledi.

Kaykaç, "Dikkat eksikliği, bireyin odakta kalamaması, meşguliyetinden uzaklaşması ve sebatkarlık gösterememesidir. Belirtileri arasında ayrıntıları gözden kaçırma, dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar yapma, sıklıkla eşyalarını kaybetme, basit hatalar yapma, başkalarını dinlemekte güçlük çekme, dikkat gerektiren görevleri sonlandıramama vardır" dedi. Hiperaktivitenin, bireyin uygun olmayan durumlarda da durmadan hareket etmesi ya da aşırı düzeyde yerinde duramaması ve huzursuz olması ve konuşma hali olduğunu ifade eden kaykaç, "Dürtü kontrolü sorununa sahip bireyler, çevrelerine rahatsızlık verebilirler. DEHB tanısı çocuğa okula başladıktan sonra 6-12 yaş aralığında iken lisanslı psikiyatr veya psikologlar tarafından konulabilir" diye konuştu.

NOT TUTABİLİRLER

Kaykaç şu bilgileri verdi: "Ebeveynler rutine bağlı kalabilir, hazırlanan bir programı daima çocuğun bakabileceği şekilde asabilir. Çocuklarının eşyalarını her zaman bir düzen içerisinde tutabilir, okul ödevlerini bir yere yazmasını düzenli not tutma alışkanlığı kazanmasını sağlayabilirler."