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Günde 2 taneden fazla mandalina yemek tahmininizden daha zararlı

Günde 2 taneden fazla mandalina yemek tahmininizden daha zararlı

27.01.2020, 09:44

A ve C vitamini deposu olarak bilinen mandalinanın faydaları adeta saymakla bitmiyor. tedavisinden, kalp krizi riskini azaltması, kemik gelişimini sağlaması, göz sağlığı için önemli olması gibi birçok konuda insan vücuduna yarar sağlayan mandalinanın öyle bir zararı çıktı ki herkes şaşkına döndü. Mandalinanın günde sadece 1 porisyon yanı 2 adet tüketilmesi gerektiği açıklandı. Peki ya günde 2 taneden fazla mandalina tüketilirse ne olur?

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