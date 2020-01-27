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'da Elektrik direği hayat kurtardı

Kütahya'da Elektrik direği hayat kurtardı

27.01.2020, 15:31

'nın Emet ilçesinde buzlanmadan dolayı meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. (23) yönetimindeki 43 PL 454 plakalı ticari araç gizli buzlanmadan dolayı mevkiinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesinden dolayı, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada aracın çarpıp durduğu direğin hemen altının uçurum olması, faciadan dönülmesine neden oldu.

Kaza, Emet ilçesi Kızıldere mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Mert Güneş (23) yönetimindeki 43 PL 454 plakalı ticari araç gizli buzlanmadan dolayı Emet Kızıldere mevkiinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesinden dolayı, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada aracın çarpıp durduğu direğin hemen altının uçurum olması, faciadan dönülmesine neden oldu.

Kazada yaralan Mert Güneş (23) ve Bilal Güngör (32), 112 Acil Servisi Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mer Güneş Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralının tedavisine Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde devam edildiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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