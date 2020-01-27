Zerdeçal Alzheimer’dan koruyucu özelliğe sahip

Bilimsel çalışmalara göre, kanserden koruyucu, enflamasyonu azaltıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici etkileriyle bilinen zerdeçal, çağın korkulan hastalıklarından Alzheimerdan da koruyucu özelliğe sahip. Bitkilerle tedavi uzmanları, zerdeçalın anti-kanserojen etkiye sahip olduğunun da anlaşıldığını söyledi. Bu kök bitkinin mucizesinin ona parlak sarı rengini veren kurkuminde saklı olduğu belirtildi.