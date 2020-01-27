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Alzheimer’dan koruyucu özelliğe sahip

Zerdeçal Alzheimer’dan koruyucu özelliğe sahip
Giriş Tarihi: 27.1.2020

Bilimsel çalışmalara göre, kanserden koruyucu, enflamasyonu azaltıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici etkileriyle bilinen zerdeçal, çağın korkulan hastalıklarından Alzheimerdan da koruyucu özelliğe sahip. Bitkilerle tedavi uzmanları, zerdeçalın anti-kanserojen etkiye sahip olduğunun da anlaşıldığını söyledi. Bu kök bitkinin mucizesinin ona parlak sarı rengini veren kurkuminde saklı olduğu belirtildi.

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