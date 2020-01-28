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Sindirim problemleri için tüketin

Sindirim problemleri için kamkat tüketin
Giriş Tarihi: 28.1.2020

Turunçgiller ailesine mensup kamkat, Çince'de "altın portakal" anlamına gelir. Bu besinin diğer turunçgillerden en önemli farkı kabuğunun soyulmadan tüketilmesidir. Yıllar boyunca boğaz ağrıları ve solunum sorunları için kullanılmıştır. Kamkat A, C, E vitamini ve bitkisel besinler gibi antioksidanlardan açısından iyi bir kaynaktır. Kamkatların en önemli fonksiyonlarından biri, sindirimi düzenlemedeki rolleridir. 8 adet kamkat 10 gram life eşittir. Bu lif, sisteminizin hareketli kalmasına yardımcı olur ve sindiriminizi düzenler. Kamkatlar diyetinize de mükemmel bir katkı sağlar.

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