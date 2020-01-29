CEBİNİZDEKİ NESNELERİ KAVANOZDA TUTUN
Ceplerimize sık sık bir şeyler koyarız ve kıyafetimizi makineye atmadan önce koyduklarımızı cepte unutabilme ihtimalimiz çok yüksektir. Bu durumlardan kaçınmak için bir kavanoz alın ve çamaşır makinenizin yanına koyun. Kavanozu gördüğünüzde cebinizi kontrol etmeniz gerektiğini hatırlayacaksınız.
Çamaşır makinesinin içine kahve atarsanız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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