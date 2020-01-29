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'da feci ! tankerinin sürücüsü sıkıştığı yerden böyle kurtarıldı

Manisa'da feci kaza! Tehlikeli madde tankerinin sürücüsü sıkıştığı yerden böyle kurtarıldı

29.01.2020, 09:16 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020,09:26

'nın Kula ilçesinde meydana gelen 1 kişi ağır yaralandı. nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu trafiğe iki saat kapandı, yolda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tankerin kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde Abdullah Çetin idaresindeki 03 L 2254 plakalı tanker, aynı yönde seyir halinde olan Rifat Şanlı yönetimindeki 42 ACJ 654 plakalı kamyona arkadan çarptı.


Kazada, tehlikeli madde tankeri sürücüsü Abdullah Çetin, çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan ağır yaralı sürücü Çetin, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu trafiğe iki saat kapandı, yolda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tankerin kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

AA

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