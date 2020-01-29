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'da bankaya diye çıkıp dönmeyen kayıp genç ilacıyla etmiş

Muğla'da bankaya diye çıkıp dönmeyen kayıp genç tarım ilacıyla intihar etmiş

29.01.2020, 15:43

'nın Menteşe ilçesinde, bankaya gitmek için evden çıkan ancak bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki T., otomobilinde ilacı içerek etmiş olarak bulundu.

Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan T., 27 Ocak' Pazartesi günü öğle saatlerinde, 48 EV 775 plakalı otomobiliyle bankaya gitmek için evden ayrıldı.

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