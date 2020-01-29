Muğla'da bankaya diye çıkıp dönmeyen kayıp genç tarım ilacıyla intihar etmiş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bankaya gitmek için evden çıkan ancak bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Cihat T., otomobilinde tarım ilacı içerek intihar etmiş olarak bulundu.

Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Cihat T., 27 Ocak' Pazartesi günü öğle saatlerinde, 48 EV 775 plakalı otomobiliyle bankaya gitmek için evden ayrıldı.