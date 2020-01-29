Yumurta diyeti ile haftada 5 kilo vermek mümkün!

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurta sağlık için de oldukça faydalı besinler arasında yerini alıyor. Zayıflamak isteyenlerin de yardımına koşan yumurta ile sağlıklı bir diyet yapmak mümkün. Yumurta diyeti ile bir haftada 5 kilo verebilirsiniz. Peki yumurta diyeti nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Yumurta besleyicidir. İçinde C, B12, B2, A ve B5 vitaminleri vardır. Ayrıca yumurta demir, çinko, kalsiyum, potasyum ve E vitamini açısından da zengindir. Yumurtanın yağ oranı da gayet iyidir. %25'i tekli doymamış, %9.4'ü çoklu doymamış ve %18.1'i doymuş yağdan oluşur. Bazıları yumurtanın kolesterolü arttırdığı ifade etse de bunun doğru olmadığı daha önce kanıtlandı.