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ile haftada 5 kilo vermek mümkün!

Yumurta diyeti ile haftada 5 kilo vermek mümkün!

30.01.2020, 00:52 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020,00:52

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurta sağlık için de oldukça faydalı besinler arasında yerini alıyor. Zayıflamak isteyenlerin de yardımına koşan yumurta ile sağlıklı bir diyet yapmak mümkün. ile bir haftada 5 kilo verebilirsiniz. Peki yumurta diyeti nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Yumurta besleyicidir. İçinde C, B12, B2, A ve B5 vitaminleri vardır. Ayrıca yumurta demir, çinko, kalsiyum, potasyum ve E vitamini açısından da zengindir. Yumurtanın yağ oranı da gayet iyidir. %25'i tekli doymamış, %9.4'ü çoklu doymamış ve %18.1'i doymuş yağdan oluşur. Bazıları yumurtanın kolesterolü arttırdığı ifade etse de bunun doğru olmadığı daha önce kanıtlandı.

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