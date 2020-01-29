Mayalı hamur işleri
Sabahın erken saatlerinde hızlıca bir kahvaltı yapmak için hazır alınan gıdalar en uygunu gibi görülebilir ancak içerisinde maya bulunduran hamur işleri midenizi şişirir ve mide astarını tahriş eder. Çabuk tüketeceğiniz bir yiyecek arıyorsanız hamur işleri yerine meyveleri tercih edebilirsiniz.
Zararını bir bilseniz! Asla aç karnına tüketmeyin... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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