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'ta feci ! 2 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

31.01.2020, 09:04 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020,09:06

'ta bir aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Fabrikası'nın sahibi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 'nden kent merkezine doğru ilerleyen yönetimindeki 64 BD 040 plakalı , Çınar Köyü yakınlarındaki rampada aynı yönde seyreden ve uyruklu Davoud Kohkamari'nin kullandığı 24 BD 040 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

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