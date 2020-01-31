Uşak'ta feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta bir otomobil aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Başkan ile yanındaki Sayteks Fabrikası'nın sahibi Sadık Saymalı olay yerinde yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nden kent merkezine doğru ilerleyen Murat Başkan yönetimindeki 64 BD 040 plakalı otomobil, Çınar Köyü yakınlarındaki rampada aynı yönde seyreden ve İran uyruklu Davoud Kohkamari'nin kullandığı 24 BD 040 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
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