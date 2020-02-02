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'de karaya oturan tekne battı!

Çanakkale'de karaya oturan tekne battı!

02.02.2020, 17:49

'nin ilçesine bağlı Babakale açıkları Karanlık Kayalıkları mevkiinde karaya oturan 35 metrelik gırgır teknesi sulara gömüldü.

'ın Babakale açıklarında geçtiğimiz cumartesi günü karaya oturan 35 metrelik gırgır teknesi 1 hafta süren mücadeleye rağmen bulunduğu yerden kurtarılamadı.

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