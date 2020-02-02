Çanakkale'de karaya oturan tekne battı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıkları Karanlık Kayalıkları mevkiinde karaya oturan 35 metrelik gırgır teknesi sulara gömüldü.
Ayvacık'ın Babakale açıklarında geçtiğimiz cumartesi günü karaya oturan 35 metrelik gırgır teknesi 1 hafta süren mücadeleye rağmen bulunduğu yerden kurtarılamadı.
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