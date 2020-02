Doğru beslenin bağışıklığı güçlendirin

Domuz gribi, Çin’den gelen Korona virüsü derken havada uçuşan mikroplar hepimizi tedirgin etmeye devam ediyor. Bağışıklığınızın kuvvetli olmasında besinlerin çok büyük rolü vardır. Yapılan araştırmalar 1-4 gram arası C vitamini alımının gribal şikayetlerin şiddetini azalttığını ve süresini kısalttığını desteklemektedir.

Bugünlerde birçok kişi elinde mendil, kırmızı burunlarla dolaşıyor. Hastaneler soğuk algınlığından muzdarip, gripli hastalarla dolup taşıyor. Soğuk algınlığı gerçekten de "Soğuk"tan mı kaynaklanıyor peki? Aslında tam olarak değil. Etrafımızda her mevsim soğuk algınlığına neden olacak çeşitli mikroorganizmalar vardır. Kimi ilkbahar, kimi sonbahar, kimi kış mevsimi ile salgına neden olabilir.



KAPALI ALANLARA DİKKAT!

Kış aylarının hastalıklarla daha çok anılmasında ise soğuklarla beraber kapalı alanlara yönelme, burun içi kıllarının hareketlerinin azalması, deride oluşan çatlaklar gibi durumlar etkilidir. Çünkü deri ve burun içi kıllar mikroorganizmaların vücudunuza girişinde engelleyici role sahipken soğuklar bu özelliklerini azaltır. Grip virüsü vücuda girdikten sonra yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, burun akıntısı, kuru öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Virüs, grip mikrobu taşıyan kişilerin solunum yolu salgılarıyla veya diğer bireylerle ortak kullandığı eşyalarla çok hızlı ve kolay olarak kişiden kişiye bulaşabilir. Hastalıklardan korunmanızda bağışıklık sisteminizin kuvvetli olması çok önemlidir. Yetersiz ve dengesiz beslenme, sıvı alımının azlığı, iş hayatının yoğunluğu ile stres, sigara kullanımı, uykusuzluk gibi nedenler bağışıklık sisteminizin sağlıklı işlev göstermesini engeller ve daha kolay hastalanmanıza neden olur.



ELLERİNİZİ EN AZ 3 DAKİKA YIKAYIN

Grip virüsünün yayılmasını engellemek maalesef sadece besinlerle mümkün olamıyor. Önemli olan faktörlerden biri de temizlik. Ellerinizi en az 3 dakika parmak araları ve tırnak içleri de köpürecek şekilde bol sabun ile yıkamaya özen göstermelisiniz. Ağız ve burun akıntılarını tek kullanımlık peçete ile silmeli ve peçete- yi çöpe atmalısınız. Ev temizliğinizi günlük kullanılan deterjanlarla düzenli olarak yapmaya özen göstermeli; kış mevsimi de olsa evinizi ve iş yerinizi mutlaka havalandırmalısınız. Salgınlar sırasında mümkün olduğu kadar tokalaşmak, öpüşerek ve sarılarak selamlaşmaktan kaçınmalısınız.



YETERLİ UYKU SÜRESİ

Bağışıklığınızı bahsettiğimiz yiyecek ve içecekler desteklerken stres, sigara, egzersiz yapmama, yorgunluk, uykusuzluk gibi durumlar ise baskılar. Vücudunuzu hastalıklara karşı savunmasız hale getirir. Hastalandığınız zaman egzersiz yapmaya, yeterli uyumaya ayırdığınız zamandan çok daha fazlası iş gücü ve saati kaybı olarak geri dönüyor. Yeterli uyku süresini tamamlamak bağışıklık sisteminden tutun vücudumuzdaki diğer birçok sistemin yenilenebilmesi için önemlidir. Özellikle kış mevsiminde ve grip dönemlerinde uyku saatinizi erkene çekmeyi ihmal etmeyin. Haftada 3 gün yarım saatlik egzersiz ve sigara kullanmama gün boyu oluşan stresten arınmanıza yardım edeceği gibi bağışıklık sisteminizi de güçlendirecektir.



BUNLARI SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN!

✔ Taze sıkılmış meyve suyu ya da 4-6 porsiyon taze meyve

✔ 2-3 porsiyon yeşil yapraklı sebze

✔ Haftada 2-3 gün tavuk ve balık

✔ Kuşburnu çayı

✔ Kivi

✔ Maydanoz

✔ Yaban mersini

✔ Sarımsak

✔ Soğan

✔ Sebze suları (Sebze çorbası, domates çorbası)

✔Ceviz, fındık, badem

✔ 2-2,5 litre su



ANTİOKSİDAN ETKİLİ SARIMSAK

Bağışıklığınızın kuvvetli olmasında besinlerin büyük rolü var. Araştırmalar 1-4 gram arası C vitamini alımının gribal şikayetlerin şiddetini azalttığını ve süresini kısalttığını desteklemektedir. Özellikle bu dönemde yeterli C vitamini içeren besin tüketimine dikkat edin. C vitaminine ek olarak A ve E vitaminleri; selenyum, çinko gibi mineraller, bazı yağ asitleri ve bitkilerde doğal olarak bulunan koruyucu kimyasal maddeler (fitokimyasallar) bağışıklık sistemi fonksiyonlarının devamlılığını sağlamada etkilidir. Maydanoz, biber, turunçgiller, kivi, çilek, kuşburnu C vitamini; havuç, kayısı, süt, yumurta sarısı, balık A vitamini ve bitkisel sıvı yağlar, ceviz, fındık, badem gibi sert kabuklu meyveler E vitamini açısından zengin besinlerdir. Sarımsak gibi kükürt içeren besinlerde ise fitokimyasallar bulunur. Antioksidan enzimleri artırarak antioksidan etki gösterir

bağışıklık sistemine katkıda bulunur.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM