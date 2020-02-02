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Ünlülerin kaptanı hayatını kaybetti

Ünlülerin kaptanı hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.2.2020

Bir süredir beyin tümörü tedavisi gören Marmarisli kaptan yaşamını yitirdi. Kaptan Turhan, , ve başta olmak üzere birçok ünlünün yaz aylarında guletlerini emanet ettiği isimdi

Ünlüisimlerin yaz aylarında guletlerini tercih ettiği Marmarisli kaptan Kadir Turhan hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ
Turhan bir süredir beyin tümörü tedavisi görüyordu. Sadettin Saran, Hülya Avşar ve Emina Jahovic başta olmak üzere bir çok ünlünün yaz aylarında mavi yolculuğa çıktığı Kaptan Kadir ve Mare Nostrom isimli lüks guletlerin kaptanı Kadir Turhan, geçtiğimiz yıl beyin tümörüne yakalandı. Turhan, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti ve toprağa verildi.

ADEM ÜLKER

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