2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu! 2020 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? Nasıl başvuru yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) eğitim alacak askeri öğrencilerin belirlenmesi amacı ile yapılacak olan 2020 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihleri belli oldu. Aday olmak isteyenler '2020 MSÜ sınavı ne zaman?, Başvuru nasıl yapılır? 2020 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek?' sorularına yanıt aradı. İşte 2020 MSÜ sınav tarihi ve başvurusuyla ilgili detaylar...
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuruları başladı. Aday olmak isteyen binlerce kişi 2020 MSÜ ile ilgili merak edilen '2020 MSÜ sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt aradı. İşte 2020 MSÜ sınavı ve başvuru tarihi...
MSÜ 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuruları 7 Ocak'ta başladı. MSÜ başvuruları 10 Şubat tarihine kadar kabul edilecek.
MSÜ 2020 SINAVI NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak. MSÜ sınav sonuçları ise 21 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.
MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, istedikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Başvuru Merkezleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ile ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinden oluşacaktır. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru merkezlerinde başvuru yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir Başvuru Merkezinde yapacaklardır.
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