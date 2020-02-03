2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu! 2020 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? Nasıl başvuru yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) eğitim alacak askeri öğrencilerin belirlenmesi amacı ile yapılacak olan 2020 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihleri belli oldu. Aday olmak isteyenler '2020 MSÜ sınavı ne zaman?, Başvuru nasıl yapılır? 2020 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek?' sorularına yanıt aradı. İşte 2020 MSÜ sınav tarihi ve başvurusuyla ilgili detaylar...