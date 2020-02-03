Gece yarısı cinayeti

Tire’de kapıları açık otomobilinde ölü bulunan çiftçi Olgun Özkan’ın önceki gece yarısı sırtından vurulduğu anlaşıldı. Esrarengiz cinayeti aydınlatmak için soruşturma başlatan jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı

İzmir Tire'de, 36 yaşındaki Olgun Özkan adlı çiftçi özel otomobilinde sırtından vurulmuş şekilde ölü bulundu. Esrarengiz cinayet ilçeye yaklaşık 5 km uzaklıktaki Karateke Mahallesi yakınlarındaki belediye çöplüğüne giden yolda meydana geldi. Çöp kamyonlarıyla yoldan geçen temizlik işçileri gün boyunca yol kenarında kapıları açık şekilde duran ve otomobilin içinde hareketsiz şekilde duran şahıstan şüphelendi. Tedirgin şekilde otomobile yaklaşan bir grup işçi direksiyondaki hareketsiz şekilde oturan şahsa seslense de yanıt alamadı.



HAYVAN ÜRETİCİSİ

İşçiler zaman kaybetmeden jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Tire Jandarma ekipleri otomobilin yanına gittiklerinde direksiyondaki şahsın saatler önce öldüğünü belirledi. Ateşli silahla sırtından vurularak öldürülen Özkan'ın Çayırlı köyünde hayvan üreticisi olduğu öğrenildi. Cesedi bulan işçilerin ifadesine başvuran jandarma ekipleri esrarengiz cinayeti aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili olarak Özkan'ın amcasının oğlu U.C.Ö. gözaltına alındı.