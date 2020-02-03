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Halı sahada

Halı sahada korkunç ölüm
Giriş Tarihi: 3.2.2020

'DA 55 yaşındaki , karşılaşmasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi 'nde bir halı sahada meydana geldi.

MUĞLA'DA 55 yaşındaki Yüksel Uygun, halı saha karşılaşmasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bir halı sahada meydana geldi.


MÜDAHALE EDİLDİ
DEMİRCİ ustası Yüksel Uygun halı saha karşılaşmasında aniden yere çöktü. El hareketiyle arkadaşlarına seslenen Uygun'un yardımına halı saha görevlileri ve arkadaşları koştu. DİLİNİN boğazına kaçtığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Uygun'un arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi sonrası olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sahada gerçekleştirilen Yüksel Uygun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADEM ÜLKER

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