Hız limiti aşıldı aşırı alkol vardı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde geçen yıl yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Bürge Yolbilir ile 15 yaşındaki yeğeni M.G'ye trafik ışıklarında kural ihlali yaparak çarpan, liseli genç kızın feci şekilde ölümüne, yeğeninin de yaralanmasına yol açan sürücü Bekir Karaaslan'ın 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı hükmün gerekçesi açıklandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde geçen yıl yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Bürge Yolbilir ile 15 yaşındaki yeğeni M.G'ye trafik ışıklarında kural ihlali yaparak çarpan, liseli genç kızın feci şekilde ölümüne, yeğeninin de yaralanmasına yol açan sürücü Bekir Karaaslan'ın 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı hükmün gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, hız limiti sınırı şehiriçi 50 kilometre olan yolda 100 kilometrenin üzerinde hızla ve aşırı alkollü olarak araç kullanan sürücü Karaaslan'ın asli ve tek kusurlu olduğu vurgulandı.



Bürge Yolbilir

AVUKAT BOSTANCI: BU İLK

Yolbilir ailesinin avukatı Mehmet Bostancı kararın caydırıcılık açısından bir ilk olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de bugüne kadar çıkmış bütün kararlar 'bilinçli taksir' üzerinden çıkarak, yani sanıklar 5-6 yıl ceza alarak kurtuluyordu. Alkol ve sürat sebebi ile birilerinin ölümüne sebebiyet verenler 'Artık yanlışlıkla oldu' diyemeyecekler" diye konuştu.

METİN BURMALI