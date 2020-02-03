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İki arkadaş kurbanı oldu

İki arkadaş kaza kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 3.2.2020

Tire'de, yüzünden yoldan çıkan otomobil iki arkadaşa mezar oldu. İki sıkı dost olarak bilinen (26) ile (28) kazada can verdi.

İZMİR Tire'de, aşırı hız yüzünden yoldan çıkan otomobil iki arkadaşa mezar oldu. İbrahim Doğan'ın kullandığı özel otomobil kavşakta duramayıp yol kenarındaki tümseğe çarptı. Özel hayatlarında da iki sıkı dost olarak bilinen İbrahim Doğan (26) ile Yasin Aktürk (28) olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazayı haber alan gençlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

NADİR UYSAL

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