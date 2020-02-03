İnal’dan öğrencilere kayak jesti

AYDIN Karacasu'da başarılı lise öğrencilerine Belediye Başkanı Zeki İnal, karne hediyesi olarak kayak jesti yaptı. İnal ile Denizli'deki kayak merkezine giden gençler, kayak yapmayı öğrendiler ve karda mangal partisiyle eğlenceli bir gün geçirdiler.

AYDIN Karacasu'da başarılı lise öğrencilerine Belediye Başkanı Zeki İnal, karne hediyesi olarak kayak jesti yaptı. İnal ile Denizli'deki kayak merkezine giden gençler, kayak yapmayı öğrendiler ve karda mangal partisiyle eğlenceli bir gün geçirdiler.