İzmir’in ‘sağlık üssü’ tam gaz

İZMİR'İN 'sağlık üssü' Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatının yüzde 61'i tamamlandı. Bayraklı üst kesimindeki 618 bin 896 metrekarelik alanda Mayıs 2017'de inşası başlatılan, bünyesinde 300 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerini de barındıran dev komplekste, 2 bin işçi 2 vardiya şeklinde çalışıyor.

İZMİR'İN 'sağlık üssü' Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatının yüzde 61'i tamamlandı. Bayraklı üst kesimindeki 618 bin 896 metrekarelik alanda Mayıs 2017'de inşası başlatılan, bünyesinde 300 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerini de barındıran dev komplekste, 2 bin işçi 2 vardiya şeklinde çalışıyor. Kampüs, 420 poliklinik, 53 ameliyathane, 380 yoğun bakım yatağı, 857 tek kişilik ve 225 çift kişilik odalarıyla vatandaşlara hizmet verecek. İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, bölgenin en büyük şehir hastanesinde çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.