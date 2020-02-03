Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 3 Şubat Pazartesi hava durumu

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, Antalya çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinden eseceği tahmin ediliyor. İşte 3 Şubat Pazartesi hava durumu uyarısı...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı