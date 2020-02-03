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'den uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 3 Şubat Pazartesi hava durumu

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 3 Şubat Pazartesi hava durumu

03.02.2020, 09:12

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, Antalya çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak, , Gümüşhane, ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinden eseceği tahmin ediliyor. İşte 3 Şubat Pazartesi uyarısı...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

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