Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul'un dün akşam yayınlanan 29. bölümü sonrası dizinin hayranları merakla Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde yine nefesler kesildi.Cenk ve Nedim'in kardeş olduğunu öğrenen Cemre gerçeklerin ortaya çıkması için elinden geleni yaparken Agah'ın aldığı yeni karar herkesi şaşırtır.

Zalim İstanbul'un 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümü heyecan dolu bir sahne ile sona ermişti. Peki Zalim İstanbul 30. yeni bölümünde neler olacak.? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

ZALİM İSTANBUL 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim, kasten yaralama suçuyla yargılandığı mahkemeden Şeniz'in ifadesi ile ceza almadan kurtulur. Nedim mahkemeden çıkar çıkmaz intikama giden yolda çok daha sağlam ve emin adımlarla ilerlemeye devam eder. Cemre, Cenk ve Nedim'in kardeş olduğunu eline geçen DNA raporu ile öğrenir. Nedim'in intikam yolunda gözünü karartması ve tüm aileye savaş açması, Cenk'i çileden çıkarır.



ZALİM İSTANBUL 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul'un heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden ulaşabilirsiniz.