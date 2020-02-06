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Dis agrısını bastırmak için 2

Dis agrısını bastırmak için 2 diş sarımsak
Giriş Tarihi: 6.2.2020
Diş ağrısına iyi gelen çözümlerden biri de sarımsaktır. Çürük diş üzerinde bekletilen sarımsak, ağrıya neden olan bakterileri yok eder. 2 diş sarımsağı ezip dişinizi sıkın ve 15 dakika bekletin. 15 dakikanın sonunda ağzınızı ılık suyla çalkalayın.
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