Dis agrısını bastırmak için 2 diş sarımsak

Diş ağrısına iyi gelen çözümlerden biri de sarımsaktır. Çürük diş üzerinde bekletilen sarımsak, ağrıya neden olan bakterileri yok eder. 2 diş sarımsağı ezip dişinizi sıkın ve 15 dakika bekletin. 15 dakikanın sonunda ağzınızı ılık suyla çalkalayın.