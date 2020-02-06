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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 'de bugün hava nasıl olacak? 6 Şubat Perşembe hava durumu raporu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 6 Şubat Perşembe hava durumu raporu

06.02.2020, 09:12

'de bugün hava nasıl ? Yağışlar ne kadar devam edecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, , 'nun batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş,Bitlis, , Adıyaman, G. Antep, Kilis, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı, zamanla İç Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Erzurum, Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Karaman ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 6 Şubat Perşembe raporu....

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin zamanla güney ve batı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

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