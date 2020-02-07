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Basketbolcu 'e suçundan hapis cezası

Basketbolcu Caner Erdeniz'e cinsel saldırı suçundan hapis cezası

07.02.2020, 12:01

Bebek'te bulunan bir barda 3 yıl önce Deniz B. isimli kadına yönelik "Cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu , kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Sanık Caner Erdeniz yeniden yapılan yargılamada, "Sarkıntılık yapmak suretiyle " suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Erdeniz hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, basketbolcu sanık ve müşteki kadın Deniz B. katılmadı. Tarafları avukatları temsil ederken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz duruşmada hazır bulundu.

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