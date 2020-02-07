Bu besinler kışın vücudu yeniliyor

Günlük hayatın koşuşturmacasında çoğu zaman beslenmemize gereken özeni göstermiyor, öğünleri geçiştiriyoruz. Ancak sağlıklı beslenmek, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazı. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, "Her adımın düzgün ilerleyebilmesi için vücudumuz bir takım enerji kaynaklarına, vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Bu besin ögelerine önem verdiğimiz sürece hastalık riskimizi minimuma düşürür, vücudumuzun yenilenme sürecine destek oluruz" diyor. Menase, vücudu yenileyen besinleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BUNLARI MUTLAKA TÜKETİN



HAVUÇ: A vitamini veya diğer adıyla retinol, yaşlanmış dokuların yenilenmesinde rol oynuyor. Retinolü, besinlere turuncu-kırmızı pigmentini veren beta karotenin bulunduğu kaynaklar sağlıyor. Havuç zengin beta karoten içeriğiyle göz, cilt ve saçı güçlendiren besinlerden biri.



YUMURTA: Yumurta kaliteli protein, demir, B12, D, ve A vitamini kaynağı. Kasların gelişmesini, saç, tırnak ve cildin onarılmasını sağlıyor. Yumurtanın önemli bileşenlerinden B12'nin, toplumda çok fazla eksikliği görülüyor.



TURP: Lahanagil ailesi; brokoli, karnabahar, lahana, brüksel lahanası ve turp gibi birçok faydalı besinden oluşuyor. Farklı renk ve şekle sahip olmaları her birinin içeriğinde farklı vitamin, mineral olduğunun göstergesi. Turp, folik asit, K vitamini ve antioksidan yönünden oldukça zengin.



PIRASA: Pırasa değerli bir antioksidan olan karotenoid ailesinden 'lutein' içeriyor. Lutein, göz, cilt ve kardiyovasküler rahatsızlıklarda serbest radikallerin sayısını azaltarak hastalık süresinin azalmasına yardımcı oluyor.



NAR: İçeriğinde yüksek lif, C vitamini, K vitamini ve antioksidanlar barındırır. Bir porsiyon nar, günlük alınması gereken K vitamininin neredeyse yarısını içerir. K vitamini; kanın pıhtılaşmasını sağlar.