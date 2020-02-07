Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 7 Şubat Cuma hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağışlar ne kadar devam edecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale ve Manisa dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 7 Şubat Cuma hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu,bu sabah ilk saatlerde doğusu ile akşam saatlerinden itibaren Çanakkale dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Sakarya çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı