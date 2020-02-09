Kemiklerin çimentosu kalsiyum!

Uzmanlar uyarıyor: Betonda çimento neyse, kemikte de kalsiyum o... Bu nedenle, bedende kalsiyum eksik olursa kemikler de zayıflıyor. Kalsiyum zengini besinlerin başında ise kuru yemişlerle süt ve süt ürünleri geliyor.

Dahiliye Uzmanı Dr. Necdet Yetim sağlam kemiklere sahip olmak için başta kalsiyum ile fosfor minerallerinin kanda yeterli seviyede olması gerektiğini söyledi. Bu minerallerin aracı maddelerle sağlanabildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Yetim, "Yani kalsiyumun bedende yeterli olması için, öncelikli olarak kalsiyum içeren yiyeceklerin alınması, sonra da kalsiyumun emilip kana geçmesi için yeterli aktif D vitamini olması şarttır. Kalsiyum ve fosfor metabolizması ne kadar sağlıklıysa, kemiklerimiz de o kadar sert ve sağlam olur" dedi. İzmir Kent Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Necdet Yetim, "Kemiklerimiz bedenimizin beton kısımlarıdır. Betonda çimento neyse, kemikte de kalsiyum odur. Bu nedenle, bedende kalsiyum eksik olursa kemikler de zayıf ve kırılgan olacaktır. Özellikle yaşlanma ile ve kadınlarda menopoz sonrası sık görülen bir kemik hastalığı olan osteoporoz da bunun sonucudur" diye konuştu.

GÜNEŞTEN YARARLANIN

Uzm. Dr. Yetim kemik sağlığı için kalsiyum metabolizması ve aktif D vitamininin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Kemiklerin yapısında kalsiyum başroldedir, ancak fosforun da önemli olduğunu unutmamak gerekir. Gerek kalsiyum ve gerekse fosforun kanda yeterli ve dengede olması birçok aracı maddenin etkisiyle olur. Bunların başında da aktif D vitamini gelir. Dolayısıyla yeterli güneş ışığı olmadığında da dolaylı olarak kemik sağlığı etkilenecektir" dedi.



SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN:

SÜT ve süt ürünleri

LAHANA

ŞALGAM

ROKA ve brokoli başta olmak üzere yeşil sebzeler

YUMURTA

TAVUK ve hindi eti

PATATES

MERCİMEK

PİRİNÇ

NOHUT

MAKARNALAR

KURU yemişler

ELMA

MUZ

KAYISI

ÜZÜM

HAVUÇ