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17 aylık ’nin ölümüne suç duyurusu

17 aylık Sevgi’nin ölümüne suç duyurusu
Giriş Tarihi: 10.2.2020

'da, lösemi tanısı konulan 17 aylık bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili doktor ve hemşireler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya Alanya'da, lösemi tanısı konulan 17 aylık bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili doktor ve hemşireler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Anne Nejla Çetin, kızı Sevgi'nin lösemi tanısı konularak 22 Aralık'ta hastaneye yatırıldığını söyledi. Tedavi süresince bebeğe iyi bakılmadığını öne süren Çetin, kızının ölümünde ihmalleri olduğunu düşündüğü doktor ve hemşireler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

10 BEBEKTEN 1'İ PREMATÜRE DOĞUYOR
NEONATAOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Nurdan Uraş, Türkiye'de bebek ölümlerinin yaklaşık yüzde 65'inin prematüre doğumdan kaynaklandığını dile getirdi. Uraş, "10 bebekten 1'i prematüre doğuyor. Bu bebeklerin ileriki yaşlarda sağlık sorunları yaşamaması için kontrollerinin ilkokul çağına kadar aksatmadan yapılması gerekiyor" dedi.

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