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‘Düz pakette hedefe ulaştık’

‘Düz pakette hedefe ulaştık’
Giriş Tarihi: 10.2.2020

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 Ocak'ta zorunlu hale gelen sigarada düz paket uygulamasının hedefine ulaştığını söyledi. Pakdemirli, "Bu kapsamda yayımlanan makalelerde, düz paketin kullanıcılardan yüzde 81'inde günde en az bir kere sigarayı bırakmayı düşündürdüğüne, yüzde 70'inde sigarayı daha az tatmin edici buldurduğuna, yüzde 66'sında sigaranın kalitesinin düşük olduğu düşüncesi oluşturduğuna yer veriliyor" dedi.

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