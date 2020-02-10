Parazit (Parasite) filmi Oscar tarihine geçti! Parazit (Parasite) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 92. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İlk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film ödülü alan 'Parazit' (Parasite) geceye damgasını vurmasının ardından binlerce kişi tarafından Parazit (Parasite) filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. İşte Parazit (Parasite) filminin konusu ve oyuncuları...

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 92. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Oscar ödülleri sahiplerini buldu! 92. Oscar Ödülleri'ni kazananların listesi...

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: PARAZİT (PARASİTE)

Güney Kore yapımı "Parazit" (Parasite), ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film ödülüyle Oscar tarihine geçti.

Bunun yanı sıra "Parazit", yönetmeni Bong Joon Ho'ya "En İyi Yönetmen" ödülünü getirirken, "En İyi Uluslararası Film" ve "En İyi Orijinal Senaryo" ödüllerini toplayarak büyük bir başarı kazandı.

PARAZİT (PARASİTE) FİLMİNİN KONUSU NE?

Parazit, aynı zamanda hikayesini de yazan Bong Joon-ho tarafından yönetilen, 2019 yapımı bir Güney Kore kara komedi, gerilim filmidir. Filmin senaryosu yönetmen Bong Joon-ho ve Han Jin-won ile birlikte yazılmıştır.

PARAZİT (PARASİTE) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Başlıca oyuncuları Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik ve Park So-dam'dır.