Yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı hangi illerde okullar tatil edildi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler hangi illerde okulların tatil olduğunu merak araştırıyor. İşte 11 Şubat Salı kar tatili olan iller...

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? sorusu öğrenciler tarafından merakla araştırııyor. Olumuszuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Peki illerde okullar tatil? İşte 11 Şubat Salı kar tatili olan iller...

11 ŞUBAT SALI KAR TATİLİ OLAN İLLER

BİTLİS

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 11 Şubat Salı günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Öte yandan Tatvan-Ahlat kara yolunda yoğun tipi olduğu, bu güzergahı kullanmak isteyen sürücülerin beklemede kalmaları veya hava şartlarını göz önünde bulundurarak yola çıkmaları gerektiği kaydedilen açıklamada, Tatvan-Van kara yolunun açık olduğu sürücülerin bu istikameti kullanabileceği bilgisine yer verildi.

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise, yoğun kar nedeniyle salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

GİRESUN

Giresun merkez ve bazı ilçelerde eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullar, yarın tatil olacak.

ARTVİN

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin merkez ve köyleri ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde kötü hava şartları ve buzlanma nedeniyle yarın okulların tatil olacağını duyurdu.