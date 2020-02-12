Meteoroloji'den son dakika uyarısı 12 Şubat Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak? İzmir hava durumu

İzmir'de hava bugün nasıl olacak? Ege'de yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 12 Şubat Çarşamba hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu KIRKLARELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu